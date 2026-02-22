Россия массированно ударила по Киевщине: есть пострадавшие и разрушения

Атака на Киевщину / © tsn.ua

Армия РФ 22 февраля массированно ударила по Киевщине. Пострадали мирные населенные пункты и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает председатель Киевской ОВ Николай Калашник.

Последствия атаки на Киевщину

Как сообщил чиновник, последствия обстрела зафиксированы в пяти районах. В частности, в:

Бориспольскому — поврежден частный дом, известно о пострадавшем человеке — женщина получила травмы от обломков стекла. Чиновник подчеркнул, что ей предоставляется необходимая медицинская помощь. Также в этом районе возник пожар хозяйственной постройки фермы. Возгорание локализовано.

Броварскому — повреждено 10 помещений в гаражном кооперативе. Пожар ликвидирован.

Фастовскому — 5 частных домов получили повреждения. По предварительным данным, из-под завалов спасены 8 человек. Среди них один ребенок.

Бучанскому — повреждены два частных дома и автомобиль.

Обуховскому — задел складские помещения и частный дом.

Все оперативные службы работают на местах. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенного ущерба. Людям предоставляется вся необходимая помощь», — заключил Калашник.

По обновленной информации, к сожалению, в Фастовском районе есть погибший человек. Это 49-летний мужчина.

«Это еще одна оборванная жизнь, еще одна семья, потерявшая родного человека из-за коварства и жестокости врага. Трудно подобрать слова, когда гибнут мирные люди. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Разделяем вашу боль», — отметил чиновник.

Напомним, в результате очередной атаки РФ на Киев в Святошинском районе повреждена жилая многоэтажка. Информация о пострадавших уточняется, на местах работают спасатели и экстренные службы. Очевидцы также сообщают о задымлении на Борщаговке и большом пожаре.

Впоследствии в Сети появилось видео якобы с места удара, где виден пожар. Впрочем, КМВА не подтверждает попадание в дом.