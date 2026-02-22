- Дата публикации
Россия массированно ударила по Киевщине: есть пострадавшие и разрушения
Из-за обстрелов Киевской области есть пострадавшие и разрушения.
Армия РФ 22 февраля массированно ударила по Киевщине. Пострадали мирные населенные пункты и объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщает председатель Киевской ОВ Николай Калашник.
Последствия атаки на Киевщину
Как сообщил чиновник, последствия обстрела зафиксированы в пяти районах. В частности, в:
Бориспольскому — поврежден частный дом, известно о пострадавшем человеке — женщина получила травмы от обломков стекла. Чиновник подчеркнул, что ей предоставляется необходимая медицинская помощь. Также в этом районе возник пожар хозяйственной постройки фермы. Возгорание локализовано.
Броварскому — повреждено 10 помещений в гаражном кооперативе. Пожар ликвидирован.
Фастовскому — 5 частных домов получили повреждения. По предварительным данным, из-под завалов спасены 8 человек. Среди них один ребенок.
Бучанскому — повреждены два частных дома и автомобиль.
Обуховскому — задел складские помещения и частный дом.
Все оперативные службы работают на местах. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенного ущерба. Людям предоставляется вся необходимая помощь», — заключил Калашник.
По обновленной информации, к сожалению, в Фастовском районе есть погибший человек. Это 49-летний мужчина.
«Это еще одна оборванная жизнь, еще одна семья, потерявшая родного человека из-за коварства и жестокости врага. Трудно подобрать слова, когда гибнут мирные люди. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Разделяем вашу боль», — отметил чиновник.
Напомним, в результате очередной атаки РФ на Киев в Святошинском районе повреждена жилая многоэтажка. Информация о пострадавших уточняется, на местах работают спасатели и экстренные службы. Очевидцы также сообщают о задымлении на Борщаговке и большом пожаре.
Впоследствии в Сети появилось видео якобы с места удара, где виден пожар. Впрочем, КМВА не подтверждает попадание в дом.