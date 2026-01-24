ТСН у соціальних мережах

Київ
1729
1 хв

Влада Києва розповіла про наслідки масованої атаки на столицю (оновлено)

У столиці внаслідок нічної атаки Росії зафіксували влучання, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури в різних районах міста.

Ігор Бережанський
Обстріл Києва

Обстріл Києва

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Київ в ніч проти 24 січня було зафіксовано влучання у кількох районах столиці.

Про це йдеться у повідомленні мера Києва Віталія Кличка та КМВА.

У Деснянському районі

  • Сталося падіння уламків на нежитлову будівлю.

У Дніпровському районі

  • Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла

  • пожежа у гаражному кооперативі. Також палав бензовоз на парковці.

  • Внаслідок падіння уламків вибиті вікна у

  • багатоквартирному житловому будинку.

У Дарницькому районі

  • Внаслідок падіння уламків БпЛА неподалік приватного медзакладу пошкоджені вікна в його будівлі. Без пожежі.

У Голосіївському районі

  • Внаслідок падіння уламків БпЛА на територію нежитлової забудови виникла пожежа. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку.

У Солом'янському районі

  • Уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

На лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням.

Наразі відомо про 1 загиблого та 4 постраждалих. Трьох постраждалих медики госпіталізували.

Моніторингові канали повідомляють, що основною ціллю атаки були обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що у Києві та області в ніч проти 24 січня пролунали вибухи під час атаки ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 24 січня здійснює масовану атаку балістичними, крилатими ракетами та ударними безпілотниками на Україну.

1729
