- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1729
- Час на прочитання
- 1 хв
Влада Києва розповіла про наслідки масованої атаки на столицю (оновлено)
У столиці внаслідок нічної атаки Росії зафіксували влучання, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури в різних районах міста.
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Київ в ніч проти 24 січня було зафіксовано влучання у кількох районах столиці.
Про це йдеться у повідомленні мера Києва Віталія Кличка та КМВА.
У Деснянському районі
Сталося падіння уламків на нежитлову будівлю.
У Дніпровському районі
Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла
пожежа у гаражному кооперативі. Також палав бензовоз на парковці.
Внаслідок падіння уламків вибиті вікна у
багатоквартирному житловому будинку.
У Дарницькому районі
Внаслідок падіння уламків БпЛА неподалік приватного медзакладу пошкоджені вікна в його будівлі. Без пожежі.
У Голосіївському районі
Внаслідок падіння уламків БпЛА на територію нежитлової забудови виникла пожежа. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку.
У Солом'янському районі
Уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.
На лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням.
Наразі відомо про 1 загиблого та 4 постраждалих. Трьох постраждалих медики госпіталізували.
Моніторингові канали повідомляють, що основною ціллю атаки були обʼєкти енергетичної інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що у Києві та області в ніч проти 24 січня пролунали вибухи під час атаки ударних безпілотників.
Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 24 січня здійснює масовану атаку балістичними, крилатими ракетами та ударними безпілотниками на Україну.