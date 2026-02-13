ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
1 хв

На Київщині терміново підняли ППО, гримлять вибухи: що відомо

Окрім Київщини, ворожі безпілотники тримають курс на сусідні регіони. Влада закликає не знімати роботу захисників неба.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Сили ППО збивають російські безпілотники

Сили ППО збивають російські безпілотники / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Київській області 13 лютого зафіксовані російські дрони. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська ОВА.

У повітряному просторі Київщини виявлено ворожі безпілотники. Підрозділи ППО здійснюють роботу по цілях.

Влада закликала залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та обов’язково подбати про власну безпеку.

Слід зберігати інформаційну тишу — не знімати та не поширювати в мережі матеріали про роботу оборонців.

Повітряні сили ЗСУ поінформували про рух БпЛА:

  • із заходу Чернігівської області у напрямку Київського водосховища;

  • у напрямку Сум та Харкова з півночі;

  • на північно-західному напрямку Київщини з курсом на Житомирську область.

Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого Росія атакувала Київ ракетами, пошкодивши фасади багатоповерхівок та автівки у Дніпровському й Дарницькому районах. Постраждали двоє людей — 45-річний чоловік та 20-річна дівчина, обох ушпиталили. Через удари по інфраструктурі 107 тис. родин залишилися без світла, а майже 2600 будинків у кількох районах — без опалення.

Дата публікації
Кількість переглядів
253
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie