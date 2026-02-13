- Дата публікації
На Київщині терміново підняли ППО, гримлять вибухи: що відомо
Окрім Київщини, ворожі безпілотники тримають курс на сусідні регіони. Влада закликає не знімати роботу захисників неба.
У Київській області 13 лютого зафіксовані російські дрони. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомила Київська ОВА.
У повітряному просторі Київщини виявлено ворожі безпілотники. Підрозділи ППО здійснюють роботу по цілях.
Влада закликала залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та обов’язково подбати про власну безпеку.
Слід зберігати інформаційну тишу — не знімати та не поширювати в мережі матеріали про роботу оборонців.
Повітряні сили ЗСУ поінформували про рух БпЛА:
із заходу Чернігівської області у напрямку Київського водосховища;
у напрямку Сум та Харкова з півночі;
на північно-західному напрямку Київщини з курсом на Житомирську область.
Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого Росія атакувала Київ ракетами, пошкодивши фасади багатоповерхівок та автівки у Дніпровському й Дарницькому районах. Постраждали двоє людей — 45-річний чоловік та 20-річна дівчина, обох ушпиталили. Через удари по інфраструктурі 107 тис. родин залишилися без світла, а майже 2600 будинків у кількох районах — без опалення.