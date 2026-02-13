На Київщині терміново підняли ППО, гримлять вибухи: що відомо

Сили ППО збивають російські безпілотники / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Київській області 13 лютого зафіксовані російські дрони. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська ОВА.

У повітряному просторі Київщини виявлено ворожі безпілотники. Підрозділи ППО здійснюють роботу по цілях.

Реклама

Влада закликала залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та обов’язково подбати про власну безпеку.

Слід зберігати інформаційну тишу — не знімати та не поширювати в мережі матеріали про роботу оборонців.

Повітряні сили ЗСУ поінформували про рух БпЛА:

із заходу Чернігівської області у напрямку Київського водосховища;

у напрямку Сум та Харкова з півночі;

на північно-західному напрямку Київщини з курсом на Житомирську область.

Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого Росія атакувала Київ ракетами, пошкодивши фасади багатоповерхівок та автівки у Дніпровському й Дарницькому районах. Постраждали двоє людей — 45-річний чоловік та 20-річна дівчина, обох ушпиталили. Через удари по інфраструктурі 107 тис. родин залишилися без світла, а майже 2600 будинків у кількох районах — без опалення.