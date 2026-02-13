У Києві брила льоду ледь не вбила людей: шокувальне відео

Швидка / © Національна поліція України

На тлі відлиги та підвищення температури у столиці зростає загроза падіння льоду й снігових мас із дахів будинків. Містян закликають бути максимально обережними, адже погодні умови найближчими днями можуть суттєво ускладнитися.

Про це попереджали синоптики.

За їх словами, кінець робочого тижня проходитиме під знаком відлиги, туманів і підвищеної вологості. У п’ятницю, 13 лютого, у столиці очікується хмарна та волога погода, місцями з туманами. Температура повітря вдень підніматиметься до +3…+4 градусів, уночі коливатиметься поблизу нуля. Саме такі умови сприяють активному таненню снігу та льоду на дахах, що створює смертельну небезпеку для перехожих.

Синоптикиня зазначає, що найближчими днями ситуація лише ускладниться. Уже 15–16 лютого в Україну з південного заходу надійде активний циклон. Він принесе різку зміну погоди: дощі з переходом у мокрий сніг і сніг, сильні опади, налипання мокрого снігу та штормовий вітер.

Через такі погодні процеси зростає ризик не лише травмування від падіння бурульок і льодових брил, а й аварійних ситуацій на дорогах. Тумани, ожеледиця та поривчастий вітер можуть значно погіршити видимість і ускладнити рух транспорту.

Фахівці радять пішоходам не наближатися до фасадів будівель, не заходити під карнизи та уникати місць, де можливе падіння снігу або льоду. Водіям рекомендують не паркувати автомобілі впритул до будинків.

За попередніми прогнозами, після проходження циклону з 16 по 18 лютого в Україні можливе короткочасне похолодання. Метеорологи закликають уважно стежити за оновленнями прогнозів і дотримуватися рекомендацій служб безпеки, адже негода може становити реальну загрозу для життя та здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми писали проте, що погода в Україні різко зміниться через активні циклони. Прогнозується сильні опади, налипання мокрого снігу та штормові пориви вітру.