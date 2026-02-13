В Киеве глыба льда едва не убила людей: шокирующее видео

Быстрая / © Национальная полиция Украины

Реклама

На фоне оттепели и повышения температуры в столице растет угроза падения льда и снежных масс с крыш домов. Горожан призывают быть максимально осторожными, ведь погодные условия в ближайшие дни могут существенно осложниться.

Об этом предупреждали синоптики.

По ее словам, конец рабочей недели будет проходить под знаком оттепели, туманов и повышенной влажности. В пятницу, 13 февраля, в столице ожидается облачная и влажная погода, местами с туманами. Температура воздуха днем будет подниматься до +3…+4 градусов, ночью будет колебаться вблизи нуля. Именно такие условия способствуют активному таянию снега и льда на крышах, что создает смертельную опасность для прохожих.

Реклама

Синоптик отмечает, что в ближайшие дни ситуация только усложнится. Уже 15-16 февраля в Украину с юго-запада поступит активный циклон. Он принесет резкое изменение погоды: дожди с переходом в мокрый снег и снег, сильные осадки, налипание мокрого снега и штормовой ветер.

Из-за таких погодных процессов возрастает риск не только травмирования от падения сосулек и ледовых глыб, но и аварийных ситуаций на дорогах. Туманы, гололед и порывистый ветер могут значительно ухудшить видимость и затруднить движение транспорта.

Специалисты советуют пешеходам не приближаться к фасадам зданий, не заходить под карнизы и избегать мест, где возможно падение снега или льда. Водителям рекомендуют не парковать автомобили вплотную к домам.

По предварительным прогнозам, после прохождения циклона с 16 по 18 февраля в Украине возможно кратковременное похолодание. Метеорологи призывают внимательно следить за обновлениями прогнозов и придерживаться рекомендаций служб безопасности, ведь непогода может представлять реальную угрозу для жизни и здоровья.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что погода в Украине резко изменится из-за активных циклонов. Прогнозируется сильные осадки, налипание мокрого снега и штормовые порывы ветра.