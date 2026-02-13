Ночной взрыв в Киеве: военный в СОЧ подорвал гранату в гостях, есть погибший

Полиция на месте подрыва гранаты в Киеве / © Национальная полиция Украины

В Киеве в ночь на 13 февраля мужчина взорвал гранату в квартире, в результате чего погиб человек и еще двое получили травмы. Полицейские задержали подрывника, которым оказался военный, самовольно оставивший часть.

Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент с подрывом гранаты произошел около 02:00 в Оболонском районе столицы.

По предварительной информации, 29-летний военнослужащий, который находится в СОЧ, пришел в гости к знакомому. В квартире находилась компания из семи человек, которые вместе пили алкоголь.

Впоследствии между присутствующими возник внезапный конфликт. Во время ссоры мужчина взорвал гранату Ф-1 на кухне. В результате взрыва 45-летний владелец квартиры погиб на месте, а 36-летнего местного жителя с телесными повреждениями госпитализировали.

После проведения розыскных мероприятий патрульные и оперативники задержали подозреваемого. Он также получил осколочные ранения ноги и сейчас находится под наблюдением медиков и правоохранителей.

Полицейские начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц.

Место подрыва гранаты в Киеве / © Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

Место подрыва гранаты в Киеве / © Национальная полиция Украины

К слову, в январе в киевском хостеле на Жилянской произошел взрыв из-за конфликта между двумя нетрезвыми жильцами. Во время ссоры 27-летний мужчина бросил гранату в сторону 42-летнего соседа, который успел спрятаться в другой комнате и не пострадал. Злоумышленника задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы за покушение на убийство.