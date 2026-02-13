На Киевщине срочно подняли ПВО, гремят взрывы: что известно

Силы ПВО сбивают российские беспилотники / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Киевской области 13 февраля зафиксированы российские дроны. В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

В воздушном пространстве Киевщины обнаружены вражеские беспилотники. Подразделения ПВО осуществляют работу по целям.

Власти призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и обязательно позаботиться о собственной безопасности.

Следует сохранять информационную тишину — не снимать и не распространять в сети материалы о работе защитников.

Воздушные силы ВСУ проинформировали о движении БпЛА:

с запада Черниговской области в направлении Киевского водохранилища;

в направлении Сум и Харькова с севера;

на северо-западном направлении Киевщины с курсом на Житомирскую область.

Напомним, в ночь на 12 февраля Россия атаковала Киев ракетами, повредив фасады многоэтажек и машины в Днепровском и Дарницком районах. Пострадали два человека — 45-летний мужчина и 20-летняя девушка, обоих госпитализировали. Из-за ударов по инфраструктуре 107 тыс. семей остались без света, а почти 2600 домов в нескольких районах — без отопления.