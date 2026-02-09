На Київщині прогриміли вибухи, працює ППО

Сили ППО збивають російські безпілотники / © tsn.ua

У Київській області вранці 9 лютого пролунали вибухи. У регіоні по російських дронах працює протиповітряна оборони.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО», — йдеться в заяві ОВА.

Там закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників.

Окрім того, українцям наголосили на тому, що не слід нехтувати правилами безпеки.

Треба залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, російські окупанти били по Києву та області і ввечері 8 лютого. У столиці було чутно вибухи. Повітряні сили інформували про рух ракет у напрямку Білої Церкви та Василькова. Останній, за попередньою інформацією, атакували трьома ракетами.

Зауважимо, ворог зараз концентрується на ударах по українській енегетиці. Через це у Києві, області та інших регіонах країни 9 лютого діятимуть графіки відключень електроенергії. З ними можна ознайомитися тут.