На Київщині прогриміли вибухи, працює ППО
Ворог атакує Київщину за допомогою БпЛА, у регіоні зафіксовано рух ударних дронів.
У Київській області вранці 9 лютого пролунали вибухи. У регіоні по російських дронах працює протиповітряна оборони.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
«Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО», — йдеться в заяві ОВА.
Там закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників.
Окрім того, українцям наголосили на тому, що не слід нехтувати правилами безпеки.
Треба залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, російські окупанти били по Києву та області і ввечері 8 лютого. У столиці було чутно вибухи. Повітряні сили інформували про рух ракет у напрямку Білої Церкви та Василькова. Останній, за попередньою інформацією, атакували трьома ракетами.
Зауважимо, ворог зараз концентрується на ударах по українській енегетиці. Через це у Києві, області та інших регіонах країни 9 лютого діятимуть графіки відключень електроенергії. З ними можна ознайомитися тут.