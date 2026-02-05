Пожежа в Києві: палає поблизу відомого ЖК (відео)

У Дарницькому районі столиці сталася пожежа поблизу ЖК / Фото: скрин відео

У Києві на вулиці Ревуцького поблизу ЖК «Лебединий» сталася пожежа.

Про це йдеться у повідомленні ТГ-каналу «Київ Інфо».

За попередньою інформацією очевидців, перед загорянням було чути гучний звук, схожий на вибух. Ймовірно, міг вибухнути автомобіль або газовий балон.

На місці загоряння палає чимала територія.

Як виявилося, займання виникло в тимчасовій споруді, що не фонкціонує на даний момент. Пожежу ліквідували о 21:17 на площі близько 20 кв. м.

Пожежу ліквідували о 21:17 на площі 20 кв. м. / © ДСНС

«5 лютого о 20:18 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ревуцького. Горіла тимчасова недіюча споруда. Пожежу ліквідували о 21:17 на площі 20 кв. м. Жертв чи постраждалих немає. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці», — повідомили в ДСНС Києва.

Внаслідок інциденту жертв та постраждалих немає. Причини загоряння наразі з’ясовують правоохоронці та відповідні служби.Нагадаємо, цього ж дня, 5 лютого, в центрі Києва горів готель «Дніпро». Рятувальники евакуювали 57 людей, з них одну дитину. Наразі пожежу ліквідували. Жертв і постраждалих немає.