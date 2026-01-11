ТСН у соціальних мережах

Київ
432
1 хв

Масштабна пожежа у Києві: двоє людей загинули (фото)

Загоряння сталося у квартирі на 4 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Пожежа в Києві

Пожежа в багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва / © Управління ДСНС Києва

У масштабній пожежі в багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва загинуло двоє людей. Ще дев’ятьох осіб із задимлених квартир рятувальники вивели на свіже повітря.

Про це повідомили у ДСНС Києва.

Загоряння сталося у квартирі на 4 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Шулявській. Вогонь поширився на балкони 5, 6 та 7 поверхів.

«На жаль, у сильно захаращеній сміттям квартирі, де сталася пожежа, рятувальники знайшли тіла двох осіб без ознак життя», — повідомили в рятувальній службі.

/ © Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

Ще 9 людей опинилися заблокованими у сусідніх квартирах через сильне задимлення. Одного з евакуйованих передано медикам з ознаками отруєння продуктами горіння.

/ © Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

Причину трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

/ © Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, після масованої атаки російської терористичної армії, яка спричинила відключення світла та відповідно централізованого опалення у житлових будинках української столиці, у Києві відновлено роботу усіх котелень. Однак деякі будинки досі без тепла.

