Масштабна ДТП у Києві: водій Infiniti пошкодив близько десяти авто (відео)

ДТП у Києві / © Київ оперативний у Telegram

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У Києві на бульварі Верховної Ради сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, водій автомобіля Infiniti пошкодив близько десяти машин.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

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За даними пабліка, ДТП сталася в ніч проти 18 серпня. Попередньо, водій Infiniti мав ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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© Київ Оперативний

На місце прибула значна кількість правоохоронців. Також біля місця аварії зібралися місцеві мешканці, які вимагали провести водієві огляд на стан сп’яніння.

На момент публікації повідомлення перевірку за допомогою приладу «Драгер», за інформацією «Київ Оперативний», ще не провели.

Автори пабліка також стверджують, що, зі слів поліцейських на місці, у водія нібито виявили наркотичні речовини. Офіційних повідомлень поліції щодо цього поки немає.

Точна кількість пошкоджених автомобілів, обставини аварії та інформація про можливих постраждалих уточнюються.

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