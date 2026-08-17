У центрі Києва BMW вилетів на літній майданчик кафе: з’явилося відео

ДТП на Великій Васильківській / © Поліція Києва

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У Печерському районі Києва на вулиці Великій Васильківській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох елітних позашляховиків, внаслідок якої один із автомобілів опинився на території закладу громадського харчування.

Про це повідомила поліція Києва та оприлюднила відео моменту зіткнення.

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За попередніми даними правоохоронців, 36-річний керманич автомобіля BMW X3, виїжджаючи з другорядної дороги, проігнорував вимоги дорожніх знаків «Дати дорогу» та «Рух праворуч». У результаті порушення правил він допустив зіткнення з BMW X7 під керуванням 31-річного чоловіка.

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Від потужного удару BMW X3 втратив керування, з’їхав з проїжджої частини та вилетів безпосередньо на літній майданчик закладу.

На щастя, ніхто з людей на території кафе чи на тротуарі не постраждав.

Винуватець ДТП — 36-річний водій BMW X3 — отримав травми. Його у задовільному стані госпіталізували до медичного закладу, де також перевірять на наявність стану сп’яніння.

Другий керманич — водій BMW X7 — за результатами огляду був тверезим.

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Дата публікації 16:58, 17.08.26 Кількість переглядів 4 Аварія в центрі Києва: водій порушив правила та тараном влетів у кафе

Наразі співробітники поліції проводять перевірку всіх обставин події, за результатами якої аварії буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у центрі Києва 17 серпня сталася ДТП за участю двох автомобілів BMW.

ЗМІ зазначають, що серед учасників екс-"смотрящий» СІЗО та директор департаменту УАФ.

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