Перевтілювався у "Ельвіру" та пригощав психотропами: у Києві перед судом постане організатор тематичних вечірок (фото)

Наркотичне «асорті», яким пригощали гостей вечірок / © Поліція Києва

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У Києві перед судом постане чоловік, який збував наркотики й психотропи своїм знайомим. Він перетворив власну квартиру на наркопритон, де влаштовував масштабні тематичні вечірки, перевтілюючись в епатажний образ «Ельвіри».

Протиправну діяльність фігуранта правоохоронці задокументували ще у червні цього року, повідомляє поліція Києва у Facebook.

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«Слідством встановлено, що 50-річний киянин налагодив канал постачання наркотиків і психотропів до столиці, які надалі збував своїм знайомим особисто — з рук у руки. Крім збуту заборонених речовин, чоловік організував у власній оселі місце для їх систематичного вживання, де надалі, під впливом психоактивних речовин відвідувачі влаштовували так звані тематичні вечірки», — йдеться у повідомленні.

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Поліцейські задокументували протиправну діяльність чоловіка та провели обшук у його помешканні. У результаті слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили значну кількість заборонених речовин, зокрема 1,5 кілограма канабісу, один кілограм кетаміну, 100 грамів галюциногенних грибів, 50 грамів МДМА, 50 грамів амфетаміну, понад 100 таблеток МДМА та понад 150 марок LSD.

Наркотичне «асорті», вилучене у «Ельвіри» / © Поліція Києва

Наркотичне «асорті», вилучене у «Ельвіри» / © Поліція Києва

Наркотичне «асорті», вилучене у «Ельвіри» / © Поліція Києва

За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами «чорного ринку» становить близько 5 мільйонів гривень.

Наркоторговець в образі «Ельвіри»

Наркоторговець в образі «Ельвіри»

Наркоторговець в образі «Ельвіри»

Фігуранта було затримано, а вилучені речовини поліціянти направили на експертні дослідження.

50-річний наркоторговець у поліції / © Поліція Києва

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

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Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

За скоєне обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні проводили обшуки у мережі магазинів U420 у межах кількох кримінальних проваджень. Зокрема, йдеться про збут наркотиків та відмивання коштів.

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