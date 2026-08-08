ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
371
Час на прочитання
1 хв

Лише нещодавно одружився та став батьком: російська ракета вбила 20-річного працівника "Нової пошти"

Внаслідок ворожого обстрілу 5 серпня загинув молодий житель Житомирщини Дмитро Осадчий, який працював водієм вантажівки та зовсім нещодавно одружився і став батьком.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
20-річний Дмитро Осадчий

20-річний Дмитро Осадчий / © Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

На Київщині внаслідок російського ракетного удару 5 серпня загинув 20-річний Дмитро Осадчий.

Про трагедію повідомили в пабліку «Їх УБИЛА росія».

Дмитро мешкав у Черняхівській громаді Житомирської області. Навчався у Поліському індустріальному професійному коледжі (колишнє Головинське вище професійне училище нерудних технологій).

Хлопець працював водієм вантажного автомобіля та здійснював цивільні логістичні перевезення для компанії «Нова пошта».

Російська ракета перервала його молоде життя — Дмитро лише нещодавно одружився та став батьком.

20-річний Дмитро Осадчий / © Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

20-річний Дмитро Осадчий / © Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

Висловлюємо щирі співчуття батькам, дружині, маленькому синові та всім близьким загиблого.

Нагадаємо, в ніч проти 5 серпня війська РФ здійснили масовану атаку по Київській області. У кількох районах зафіксували влучання та значні руйнування. Загалом в області пошкоджено 78 об’єктів. Серед них — 13 складських будівель, виробниче приміщення, чотири приватні будинки, тепличне господарство, а також 59 транспортних засобів. Зокрема, пошкоджено об’єкти «Епіцентру», «Сільпо» і Rozetka.

У ніч проти 5 серпня внаслідок російської ракетної атаки по залізничній станції «Квітнева» у Броварському районі Київщини загинули восьмеро людей. Серед них — працівниця «Укрзалізниці» та мати трьох дітей Світлана Башловка.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie