Лише нещодавно одружився та став батьком: російська ракета вбила 20-річного працівника "Нової пошти"

20-річний Дмитро Осадчий / © Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

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На Київщині внаслідок російського ракетного удару 5 серпня загинув 20-річний Дмитро Осадчий.

Про трагедію повідомили в пабліку «Їх УБИЛА росія».

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Дмитро мешкав у Черняхівській громаді Житомирської області. Навчався у Поліському індустріальному професійному коледжі (колишнє Головинське вище професійне училище нерудних технологій).

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Хлопець працював водієм вантажного автомобіля та здійснював цивільні логістичні перевезення для компанії «Нова пошта».

Російська ракета перервала його молоде життя — Дмитро лише нещодавно одружився та став батьком.

20-річний Дмитро Осадчий / © Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

Висловлюємо щирі співчуття батькам, дружині, маленькому синові та всім близьким загиблого.

Нагадаємо, в ніч проти 5 серпня війська РФ здійснили масовану атаку по Київській області. У кількох районах зафіксували влучання та значні руйнування. Загалом в області пошкоджено 78 об’єктів. Серед них — 13 складських будівель, виробниче приміщення, чотири приватні будинки, тепличне господарство, а також 59 транспортних засобів. Зокрема, пошкоджено об’єкти «Епіцентру», «Сільпо» і Rozetka.

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У ніч проти 5 серпня внаслідок російської ракетної атаки по залізничній станції «Квітнева» у Броварському районі Київщини загинули восьмеро людей. Серед них — працівниця «Укрзалізниці» та мати трьох дітей Світлана Башловка.

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