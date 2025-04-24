ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1349
Час на прочитання
1 хв

Бракує ракет ППО: Клименко про масований удар РФ по Києву

Цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар по Києву 24 квітня.

Ракетний удар по Києву 24 квітня. / © Associated Press

Армія РФ масовано вдарила по Києву вночі проти 24 квітня. Україні не вистачає засобів ППО, щоб збивати таку кількість ракет та дронів, яку сьогодні запускали росіяни.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Ігор Клименко.

“Не вистачає сил ППО, щоб таку кількість кількість ракет та дронів збити”, - наголосив міністр.

Удар по Києву

Аналітики Defense Express уточнили, що Росія вдарила по Києву північнокорейськими ракетами. Загалом цієї ночі РФ запустила по Україні 70 ракет.

Окупанти влучили ракетою по житловому будинку. Через атаку від будівлі нічого не залишилося. Від ночі під завалами шукають людей.

Спочатку повідомлялося про дев’ятьох загиблих. Втім, потім очільник МВС Ігор Клименко уточнив кількість жертв. Станом на зараз відомо про 8 вбитих.

Окрім того, понад 70 осіб отримали травми. Постраждалі перебувають у різних відділеннях лікарень. Два пацієнти у важкому стані, але стабільні. Також до лікарні “Охматдит” потрапили двоє дітей віком півтора та 14 років.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie