Бракує ракет ППО: Клименко про масований удар РФ по Києву

Ракетний удар по Києву 24 квітня. / © Associated Press

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Армія РФ масовано вдарила по Києву вночі проти 24 квітня. Україні не вистачає засобів ППО, щоб збивати таку кількість ракет та дронів, яку сьогодні запускали росіяни.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Ігор Клименко.

“Не вистачає сил ППО, щоб таку кількість кількість ракет та дронів збити”, - наголосив міністр.

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Удар по Києву

Аналітики Defense Express уточнили, що Росія вдарила по Києву північнокорейськими ракетами. Загалом цієї ночі РФ запустила по Україні 70 ракет.

Окупанти влучили ракетою по житловому будинку. Через атаку від будівлі нічого не залишилося. Від ночі під завалами шукають людей.

Спочатку повідомлялося про дев’ятьох загиблих. Втім, потім очільник МВС Ігор Клименко уточнив кількість жертв. Станом на зараз відомо про 8 вбитих.

Окрім того, понад 70 осіб отримали травми. Постраждалі перебувають у різних відділеннях лікарень. Два пацієнти у важкому стані, але стабільні. Також до лікарні “Охматдит” потрапили двоє дітей віком півтора та 14 років.

Дата публікації 11:07, 24.04.25 Кількість переглядів 36 Стало відомо, у якому стані поранені внаслідок атаки РФ на Київ