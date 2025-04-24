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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
331
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Кривава атака РФ по Києву: влада повідомила деталі пошуково-рятувальної операції

Усі служби працюють на місці

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Наслідки атаки на Київ 24 квітня

Наслідки атаки на Київ 24 квітня / © Управління ДСНС Києва

Триває пошуково-рятувальна операція на місці атаки РФ по Києву. Завали розбирають у двох будинках Святошинського району. Розгорнуті штаби, поліція та муніципальна охорона робить усе, щоб надати допомогу людям.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Наразі підтверджено, що:

  • 8 людей загинуло;

  • 77 людей звернулися за допомогою до медиків;

  • 31 постраждалий перебуває в стаціонарах лікарень;

  • 12 будівель пошкоджено внаслідок нічної атаки.

Місто надає допомогу мешканцям пошкоджених житлових будинків. У Святошинському районі розгорнули пункт підтримки постраждалих.

“Бачимо в черговий раз обличчя цього “руського миру”. Працюємо”, — завершив Кличко.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ у лікарнях столиці перебуває 31 людина, серед яких 5 дітей. Загалом постраждало 70 осіб.

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Дата публікації
Кількість переглядів
331
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