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- Київ
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Кривава атака РФ по Києву: влада повідомила деталі пошуково-рятувальної операції
Усі служби працюють на місці
Триває пошуково-рятувальна операція на місці атаки РФ по Києву. Завали розбирають у двох будинках Святошинського району. Розгорнуті штаби, поліція та муніципальна охорона робить усе, щоб надати допомогу людям.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Наразі підтверджено, що:
8 людей загинуло;
77 людей звернулися за допомогою до медиків;
31 постраждалий перебуває в стаціонарах лікарень;
12 будівель пошкоджено внаслідок нічної атаки.
Місто надає допомогу мешканцям пошкоджених житлових будинків. У Святошинському районі розгорнули пункт підтримки постраждалих.
“Бачимо в черговий раз обличчя цього “руського миру”. Працюємо”, — завершив Кличко.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ у лікарнях столиці перебуває 31 людина, серед яких 5 дітей. Загалом постраждало 70 осіб.