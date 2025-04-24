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- Киев
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Не хватает ракет ПВО: Клименко о массированном ударе РФ по Киеву
Этой ночью россияне совершили комбинированную атаку.
Армия РФ массированно ударила по Киеву ночью на 24 апреля. Украине не хватает средств ПВО, чтобы сбивать такое количество ракет и дронов, которое сегодня запускали россияне.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Игорь Клименко.
"Не хватает сил ПВО, чтобы такое количество ракет и дронов сбить", - подчеркнул министр.
Удар по Киеву
Аналитики Defense Express уточнили, что Россия ударила по Киеву северокорейскими ракетами. Всего в эту ночь РФ запустила по Украине 70 ракет.
Кафиры попали ракетой по жилому дому. Из-за атаки от здания ничего не осталось. С ночи под завалами ищут людей.
Сначала сообщалось о девяти погибших. Впрочем, затем глава МВД Игорь Клименко уточнил количество жертв. На сегодня известно о 8 убитых.
Кроме того, более 70 человек получили травмы. Пострадавшие находятся в разных отделениях больниц. Два пациента в тяжелом состоянии, но стабильны. Также в больницу "Охматдет" попали двое детей в возрасте полутора и 14 лет.