Не хватает ракет ПВО: Клименко о массированном ударе РФ по Киеву

Ракетный удар по Киеву 24 апреля. / © Associated Press

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Армия РФ массированно ударила по Киеву ночью на 24 апреля. Украине не хватает средств ПВО, чтобы сбивать такое количество ракет и дронов, которое сегодня запускали россияне.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Игорь Клименко.

"Не хватает сил ПВО, чтобы такое количество ракет и дронов сбить", - подчеркнул министр.

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Удар по Киеву

Аналитики Defense Express уточнили, что Россия ударила по Киеву северокорейскими ракетами. Всего в эту ночь РФ запустила по Украине 70 ракет.

Кафиры попали ракетой по жилому дому. Из-за атаки от здания ничего не осталось. С ночи под завалами ищут людей.

Сначала сообщалось о девяти погибших. Впрочем, затем глава МВД Игорь Клименко уточнил количество жертв. На сегодня известно о 8 убитых.

Кроме того, более 70 человек получили травмы. Пострадавшие находятся в разных отделениях больниц. Два пациента в тяжелом состоянии, но стабильны. Также в больницу "Охматдет" попали двое детей в возрасте полутора и 14 лет.

Дата публикации 11:07, 24.04.25 Количество просмотров 36 Стало известно, в каком состоянии раненые в результате атаки РФ на Киев