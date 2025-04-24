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- Київ
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Росія вбила у Києві двох дітей з однієї сімʼї - Клименко
Вночі російська армія вдарила по густонаселеному районі Києва - Святошинському. Загинуло вісім осіб, з яких двоє дітей з однієї родини.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Під час нічної масованої ворожої атаки на столицю Росія вбила у Києві двох дітей з однієї сімʼї. Попередньо, батьки поїхали на дачу.
З його слів, щонайменше 25 будинків пошкоджені внаслідок ракетного удару, під завалами зруйнованого досі можуть перебувати люди.
Нагадаємо, Ігор Клименко уточнив кількість жертв масованого удару по Києву 24 квітня.