Росія вбила у Києві двох дітей з однієї сімʼї - Клименко

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Вночі російська армія вдарила по густонаселеному районі Києва - Святошинському. Загинуло вісім осіб, з яких двоє дітей з однієї родини.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Під час нічної масованої ворожої атаки на столицю Росія вбила у Києві двох дітей з однієї сімʼї. Попередньо, батьки поїхали на дачу.

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З його слів, щонайменше 25 будинків пошкоджені внаслідок ракетного удару, під завалами зруйнованого досі можуть перебувати люди.

Нагадаємо, Ігор Клименко уточнив кількість жертв масованого удару по Києву 24 квітня.