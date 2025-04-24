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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1143
Час на прочитання
1 хв

Росія вбила у Києві двох дітей з однієї сімʼї - Клименко

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Росія вбила у Києві двох дітей з однієї сімʼї - Клименко

© gettyimages.com

Вночі російська армія вдарила по густонаселеному районі Києва - Святошинському. Загинуло вісім осіб, з яких двоє дітей з однієї родини.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Під час нічної масованої ворожої атаки на столицю Росія вбила у Києві двох дітей з однієї сімʼї. Попередньо, батьки поїхали на дачу.

З його слів, щонайменше 25 будинків пошкоджені внаслідок ракетного удару, під завалами зруйнованого досі можуть перебувати люди.

Нагадаємо, Ігор Клименко уточнив кількість жертв масованого удару по Києву 24 квітня.

Дата публікації
Кількість переглядів
1143
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