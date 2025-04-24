Масований удар РФ по Києву: у якому стані поранені

Обстріл Києва 24 квітня / © Associated Press

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Постраждалі внаслідок атаки РФ по Києву перебувають у різних відділеннях лікарень. Людям надається медична допомога.

Про це кореспондентці ТСН.ua повідомили в одній з лікарень.

Два пацієнти у важкому стані, але стабільні. Серед потерпілих — чоловіки та жінки від 20 до 88 років. У них осколкові пошкодження кінцівок, тулуба тощо.

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Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ у лікарнях столиці перебуває 31 людина, серед яких 5 дітей. Загалом постраждало 70 осіб.