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- Київ
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Масований удар РФ по Києву: у якому стані поранені
Кияни продовжують оговтуватися від пережитої ночі.
Постраждалі внаслідок атаки РФ по Києву перебувають у різних відділеннях лікарень. Людям надається медична допомога.
Про це кореспондентці ТСН.ua повідомили в одній з лікарень.
Два пацієнти у важкому стані, але стабільні. Серед потерпілих — чоловіки та жінки від 20 до 88 років. У них осколкові пошкодження кінцівок, тулуба тощо.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ у лікарнях столиці перебуває 31 людина, серед яких 5 дітей. Загалом постраждало 70 осіб.