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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
246
Час на прочитання
1 хв

Масований удар РФ по Києву: у якому стані поранені

Кияни продовжують оговтуватися від пережитої ночі.

Автори публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк Наталія Нагорна
Обстріл Києва 24 квітня

Обстріл Києва 24 квітня / © Associated Press

Постраждалі внаслідок атаки РФ по Києву перебувають у різних відділеннях лікарень. Людям надається медична допомога.

Про це кореспондентці ТСН.ua повідомили в одній з лікарень.

Два пацієнти у важкому стані, але стабільні. Серед потерпілих — чоловіки та жінки від 20 до 88 років. У них осколкові пошкодження кінцівок, тулуба тощо.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ у лікарнях столиці перебуває 31 людина, серед яких 5 дітей. Загалом постраждало 70 осіб.

Дата публікації
Кількість переглядів
246
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