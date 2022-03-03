Кличко проїхався Києвом і спустився в метро

У киян настрій - патріотичний і рішучий.

Столиця живе в умовах воєнного стану. Ситуація складна, але контрольована.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

"Проїхався по місту. Спустився на одну зі станцій метро, де вже кілька днів в укритті перебувають люди. Поспілкувався, поцікавився потребами, підбадьорив. У киян настрій - патріотичний і рішучий, всі дякують нашим воїнам і пишаються ними", - сказав він.

Кличко зазначив, що міська влада робить все, щоб у Києві працювала критична інфраструктура. А також - готує місто до ймовірних складних подій.

"У столиці встановлені блок-пости, обмежувальні блоки на вулицях для руху транспорту, запроваджена комендантська година.

Я прошу всіх дотримуватись ключових правил безпеки. Це вкрай важливо! Я переконаний, що ми гідно подолаємо цей надзвичайно складний виклик в історії нашої держави. І ми переможемо! Всі разом! Слава Україні!", - додав Кличко.