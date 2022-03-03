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Кличко проїхався Києвом і спустився в метро

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Кличко проїхався Києвом і спустився в метро

У киян настрій - патріотичний і рішучий.

Столиця живе в умовах воєнного стану. Ситуація складна, але контрольована.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

"Проїхався по місту. Спустився на одну зі станцій метро, де вже кілька днів в укритті перебувають люди. Поспілкувався, поцікавився потребами, підбадьорив. У киян настрій - патріотичний і рішучий, всі дякують нашим воїнам і пишаються ними", - сказав він. 

Кличко зазначив, що міська влада робить все, щоб у Києві працювала критична інфраструктура. А також - готує місто до ймовірних складних подій.

"У столиці встановлені блок-пости, обмежувальні блоки на вулицях для руху транспорту, запроваджена комендантська година. 
Я прошу всіх дотримуватись ключових правил безпеки. Це вкрай важливо! Я переконаний, що ми гідно подолаємо цей надзвичайно складний виклик в історії нашої держави. І ми переможемо! Всі разом! Слава Україні!", - додав Кличко. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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