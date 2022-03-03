СБУ затримала причетного до обстрілу телевежі в Києві зрадника

Унаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей.

Правоохоронці затримали зрадника, який надавав російським окупантам інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити телевізійну вежу на Дорогожичах у Києві, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний! Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 березня російські окупанти обстріляли район телевежі поблизу Бабиного Яру в Києві. Загинули п'ятеро людей, ще п'ять були поранені. Мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий час.