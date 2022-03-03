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СБУ затримала причетного до обстрілу телевежі в Києві зрадника

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СБУ затримала причетного до обстрілу телевежі в Києві зрадника

Унаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей.

Правоохоронці затримали зрадника, який надавав російським окупантам інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити телевізійну вежу на Дорогожичах у Києві, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний! Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 березня російські окупанти обстріляли район телевежі поблизу Бабиного Яру в Києві. Загинули п'ятеро людей, ще п'ять були поранені. Мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий час.

Обстріл телевежі у Києві - подробиці про трагедію

Обстріл телевежі у Києві - подробиці про трагедію

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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