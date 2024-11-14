Київський правоохоронець переправляв до Угорщини ухилянтів: фото

Через соцмережі ділок знаходив клієнтів, які хотіли незаконно виїхати до Європи та за 10 тисяч доларів пропонував їм допомогти вирішити це питання.

Працівники Державного бюро розслідувань разом з прикордонниками викрили столичного правоохоронця, який переправляв до Угорщини чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Через соцмережі ділок знаходив клієнтів, які хотіли незаконно виїхати до Європи та за 10 тисяч доларів пропонував їм допомогти вирішити це питання.

Як встановили слідчі, двом киянам він наказав залишити пакунки з грошима у визначеному місці серед сміттєвих контейнерів. Пізніше він зустрів їх на автівці в іншій локації та повіз до Мукачева, там викликав таксі та пояснив водієві, як довезти чоловіків до околиці одного з сіл поблизу кордону.

Від цього села хлопці, за наданими вказівками, пішки вирушили у бік держкордону. Проте їх затримали.

Організатору схеми, яка виявилась "недієвою", тепер загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Київський правоохоронець переправляв до Угорщини ухилянтів

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час обшуків в його автомобілі виявили номерні знаки-прикриття.

Київський правоохоронець переправляв до Угорщини ухилянтів

Розслідування триває, наразі встановлюються інші можливі учасники цієї оборудки.

Нагадаємо, на Закарпатті ухилянтам пропонували виконати карколомний трюк – на ходу заскочити у вагон потяга.

На Прикарпатті заблокували чергову схему втечі ухилянтів

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