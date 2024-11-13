"Знайшов на вулиці і перевірив справність": київського любителя салютів очікує в'язниця (фото)

Дії зловмисника кваліфіковані як хуліганство.
В Києві поліція затримала 23-річного молодика, який ввечері вівторка, 12 листопада, після відбою повітряної тривоги запустив салют у Святошинському районі столиці.
Про це повідомила поліція Києва.
"Подія відбулася вчора ввечері, одразу після відбою довготривалої повітряної тривоги. До поліції почали надходити звернення мешканців про те, що невідомий біля школи у Святошинському районі запустив феєрверк, налякавши місцевих мешканців, адже звуки салюту нагадували роботу ППО. Одночасно відео з салютом поширилося столичними телеграм-каналами та викликало обурення киян", – йдеться у повідомленні.
На місце події прибули оперативники територіального підрозділу та наряди патрульної поліції. Правоохоронці оперативно затримали 23-річного мешканця Київщини, причетного до запуску феєрверка.
Фігурант пояснив, що цілу пускову установку для салюту він знайшов просто на вулиці та вирішив перевірити її справність.
Правопорушникові вже повідомили про підозру в хуліганстві (ч. 1 ст. 296 ККУ). За вчинені дії йому загрожує до пʼяти років обмеження волі, адже використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану в Україні заборонено.
Нагадаємо, блогери виявили моторошну знахідку в недобудові Києва. Випадково виявлений труп уже встиг перетворитися фактично на мумію.
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