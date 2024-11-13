"Знайшов на вулиці і перевірив справність": київського любителя салютів очікує в'язниця (фото)

В Києві поліція затримала 23-річного молодика, який ввечері вівторка, 12 листопада, після відбою повітряної тривоги запустив салют у Святошинському районі столиці.

Про це повідомила поліція Києва.

"Подія відбулася вчора ввечері, одразу після відбою довготривалої повітряної тривоги. До поліції почали надходити звернення мешканців про те, що невідомий біля школи у Святошинському районі запустив феєрверк, налякавши місцевих мешканців, адже звуки салюту нагадували роботу ППО. Одночасно відео з салютом поширилося столичними телеграм-каналами та викликало обурення киян", – йдеться у повідомленні.

Поліція Києва затримала 23-річного правопорушника / Фото: Поліція Києва

На місце події прибули оперативники територіального підрозділу та наряди патрульної поліції. Правоохоронці оперативно затримали 23-річного мешканця Київщини, причетного до запуску феєрверка.

Фігурант пояснив, що цілу пускову установку для салюту він знайшов просто на вулиці та вирішив перевірити її справність.

На місці події були зібрані речові докази

Зловмисник стверджував, що "знайшов" цілу коробку з салютом

Правопорушникові вже повідомили про підозру в хуліганстві (ч. 1 ст. 296 ККУ). За вчинені дії йому загрожує до пʼяти років обмеження волі, адже використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану в Україні заборонено.

Нагадаємо, блогери виявили моторошну знахідку в недобудові Києва. Випадково виявлений труп уже встиг перетворитися фактично на мумію.

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