В історичному центрі Києва хочуть збудувати підземний паркінг: Мінкульт відреагував

Київська міська державна адміністрація оголосила про намір побудувати підземний паркінг на 320 місць за адресою провулок Киянівський, 13-21, що знаходиться в безпосередній близькості до кількох археологічних пам'яток.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

У відомстві зазначили, що це місце на Старокиївській горі є частиною культурної та історичної спадщини України, зокрема "Культурного шару міста Ярослава", "Копирів кінця" та "Поселення й могильника на горі Дитинка".

"Ця земельна ділянка розташована в Центральному історичному ареалі міста Києва (наказ МКІП від 02 серпня 2021 року № 599 "Про затвердження меж та режимів використання території історичних ареалів м. Києва"), впритул до буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра" (наказ Міністерства культури, молоді та спорту України від 31.01.2020 № 412), в межах Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ", в межах охоронної (буферної) зони I, ІІ, V категорій пам’ятки архітектури національного значення "Андріївська церква" (постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 659, охоронний № 26071-Н; наказ Міністерства культури України від 10.02.2014 № 65), на території пам’ятки археології національного значення "Культурний шар "Міста Ярослава" (постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928, охоронний № 260028-Н)", - додали в міністерстві.

Старокиївська гора, 1870-ті роки

В МКСП зазначили, що збереження культурної спадщини — це складова національної безпеки. Знищення археологічної пам'ятки національного значення для будівництва підземного паркінгу на Старокиївській горі є неприйнятним.

Нагадаємо, на Київщині викрили три незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів.

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