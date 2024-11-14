Киевский правоохранитель переправлял в Венгрию уклонистов: фото

Через соцсети делец находил клиентов, которые хотели незаконно уехать в Европу и за 10 тысяч долларов предлагал им помочь решить этот вопрос.

Сотрудники Государственного бюро расследований вместе с пограничниками разоблачили столичного правоохранителя, который переправлял в Венгрию мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Через соцсети делец находил клиентов, которые хотели незаконно уехать в Европу и за 10 тысяч долларов предлагал им помочь решить этот вопрос.

Как установили следователи, двум киевлянам он приказал оставить свертки с деньгами в определенном месте среди мусорных контейнеров. Позже он встретил их на автомобиле в другой локации и повез в Мукачево, там вызвал такси и объяснил водителю, как довезти мужчин до окраины одного из сел вблизи границы.

От этого села парни, по полученным указаниям, пешком отправились в сторону госграницы. Однако они были задержаны.

Организатору схемы, которая оказалась "недейственной", теперь грозит лишение свободы сроком до девяти лет.

Киевский милиционер переправлял в Венгрию ухилянцев

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Во время обысков в его автомобиле были обнаружены номерные знаки-прикрытия.

Киевский милиционер переправлял в Венгрию ухилянцев

Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники этой сделки.

Напомним, в Закарпатье ухилянтам предлагали выполнить сногсшибательный трюк – на ходу заскочить в вагон поезда.

На Прикарпатье заблокировали очередную схему побега уклонистов

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