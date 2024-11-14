На Київщині викрили три незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів (фото)

Фірми, які використовувалися для таких дій, не мали ліцензій або необхідного обладнання для утилізації небезпечних відходів. Замість належної утилізації, батарейки, лампи, шприці та інші небезпечні матеріали просто скидали на ділянки. Це призвело до забруднення земель на площі понад 7000 кв. м. шкідливими речовинами, такими як мідь, хром, цинк, свинець та інші токсичні елементи.
Збитки від цього забруднення оцінюються більш ніж у 9,3 мільйона гривень. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури, організатору та п’яти учасникам групи повідомлено про підозру у забрудненні земель, що спричинило тяжкі наслідки для здоров’я людей та навколишнього середовища.