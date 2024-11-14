На Київщині викрили три незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів (фото)

Шістьох членів організованої групи підозрюють у створенні трьох незаконних сміттєзвалищ небезпечних відходів на Київщині.

Про це повідомила поліція Київської області та Київська міська прокуратура.

Фірми, які використовувалися для таких дій, не мали ліцензій або необхідного обладнання для утилізації небезпечних відходів. Замість належної утилізації, батарейки, лампи, шприці та інші небезпечні матеріали просто скидали на ділянки. Це призвело до забруднення земель на площі понад 7000 кв. м. шкідливими речовинами, такими як мідь, хром, цинк, свинець та інші токсичні елементи.

Слідчі дії / Фото: Поліція Києва / Facebook

Незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів на Київщині / Фото: Поліція Києва / Facebook

Незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів на Київщині / Фото: Поліція Києва / Facebook

Небезпечні відходи на Київщині / Фото: Поліція Києва / Facebook

Небезпечні відходи на Київщині / Фото: Поліція Києва / Facebook

Небезпечні відходи на Київщині / Фото: Поліція Києва / Facebook

Небезпечні відходи на Київщині

Незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів на Київщині / Фото: Київська міська прокуратура

Незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів на Київщині / Фото: Київська міська прокуратура

Незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів на Київщині / Фото: Київська міська прокуратура

Збитки від цього забруднення оцінюються більш ніж у 9,3 мільйона гривень. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури, організатору та п’яти учасникам групи повідомлено про підозру у забрудненні земель, що спричинило тяжкі наслідки для здоров’я людей та навколишнього середовища.

Небезпечні відходи на Київщині / Фото: Поліція Києва / Facebook

Незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів на Київщині / Фото: Поліція Києва / Facebook

Незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів на Київщині / Фото: Київська міська прокуратура

Незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів на Київщині / Фото: Київська міська прокуратура

Незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів на Київщині / Фото: Київська міська прокуратура

Незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів на Київщині / Фото: Київська міська прокуратура

Незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів на Київщині / Фото: Київська міська прокуратура

Незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів на Київщині / Фото: Київська міська прокуратура

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