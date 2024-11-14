Киянин відмовився від проходження ВЛК: яке покарання визначив суд

Оболонський районний суд Києва оштрафував чоловіка, який відмовився проходити військово-лікарську комісію, на 6800 гривень.

Про це йдеться у вироку суду Києва, датованим 5 листопада.

Інцидент стався на початку жовтня, коли поліцейські зупинили його для проходження медогляду, який визначає придатність до військової служби.

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Після відмови чоловіка від проходження ВЛК, йому було вручено направлення та письмове попередження про кримінальну відповідальність. Він визнав свою провину та "щиро покаявся" під час судового засідання, після чого був засуджений за ч. 1 ст. 337 ККУ до штрафу у розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення суду ще набуло законної сили, оскільки воно може бути оскаржено в апеляційному порядку впродовж місяця.

Нагадаємо, що у Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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