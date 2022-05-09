Додаткові вечірні рейси прибувають до кінцевих станцій — Святошин та Дарниця — о 21:30.

Київська кільцева електричка стала працювати довше.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Спізнились на останнє метро? Не варто засмучуватись — Київська кільцева електричка працює довше! Додаткові вечірні рейси прибувають до кінцевих станцій — Святошин та Дарниця — о 21:30, що дозволяє киянам дістатися домівок на Сирці, Оболоні, Троєщині, Русанівці, Березняках, Деміївці, Солом'янці, Борщагівці та інших районах до початку дії комендантської години".

Зазначимо, що від 18 квітня київське метро працює від 06:30 до 20:00, наземний транспорт – від 7:00 до 21:00.

Нагадуємо, у Києві та Київській області комендантська година триває щоночі від 22:00 до 05:00.

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