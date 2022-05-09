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Мер Ірпеня показав купи боєприпасів, які окупанти залишили або скинули на місто (відео)

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Мер Ірпеня показав купи боєприпасів, які окупанти залишили або скинули на місто (відео)

Поліція Чернігівської області

Міський голова Ірпеня оприлюднив відео, на якому видно величезну кількість боєприпасів, якими російські війська знищували місто.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин показав боєприпаси, які російські загарбники залишили або скинули на місто.

Мер Ірпеня оприлюднив відео у Telegram.  

"Ось скільки "подарунків" прислали кляті рашисти в Ірпінь. Все це – відібрані життя, зруйновані будинки, розбиті мрії. На сьогодні вже 100% нашого міста поверхнево опрацьовано саперами", - йдеться у дописі.

Однак він також закликав містян повідомляти одразу повідомляти про небезпечні предметі у разі їх виявлення.

Нагадаємо, Генеральна секретарка Ради Європи відвідала Бородянку та Ірпінь.

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