Квитки на кіносеанси можна буде придбати вже найближчими днями.

У Києві відновлює роботу кінотеатр "Жовтень".

Двері закладу відчиняться вже 12 травня.

Про це повідомляє пресслужба кінотеатру.

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Квитки надійдуть у продаж у найближчі два дні. За оновленнями можна стежити на сайті.

Кінотеатр "Жовтень" припинив свою роботу у перший день російського вторгнення.

"Всі квитки, які були придбані вами будуть дійсними. "Жовтень" вистояв другу світову, карантин — вистоїть і путлерівську агресію!" — з такими словами звернулася до своїх глядачів адміністрація закладу 24 лютого.

Тепер, вже за кілька днів, у "Жовтні" будуть показувати фільми і чекають відвідувачів.

Нагадаємо, у напівзруйнованому будинку у Бородянці знайшли ікону, що дивом пережила ворожі обстріли.

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