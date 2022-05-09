Квитки на кіносеанси можна буде придбати вже найближчими днями.
У Києві відновлює роботу кінотеатр "Жовтень".
Двері закладу відчиняться вже 12 травня.
Про це повідомляє пресслужба кінотеатру.
Квитки надійдуть у продаж у найближчі два дні. За оновленнями можна стежити на сайті.
Кінотеатр "Жовтень" припинив свою роботу у перший день російського вторгнення.
"Всі квитки, які були придбані вами будуть дійсними. "Жовтень" вистояв другу світову, карантин — вистоїть і путлерівську агресію!" — з такими словами звернулася до своїх глядачів адміністрація закладу 24 лютого.
Тепер, вже за кілька днів, у "Жовтні" будуть показувати фільми і чекають відвідувачів.
Нагадаємо, у напівзруйнованому будинку у Бородянці знайшли ікону, що дивом пережила ворожі обстріли.
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