Киевская кольцевая электричка стала работать дольше

Дополнительные вечерние рейсы прибывают на конечные станции Святошин и Дарница в 21:30.

Киевская кольцевая электричка стала работать подольше.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Опоздали на последнее метро? Не стоит расстраиваться — Киевская кольцевая электричка работает дольше! Дополнительные вечерние рейсы прибывают на конечные станции — Святошин и Дарница — в 21:30, что позволяет киевлянам добраться до домов на Сырце, Оболони, Троещине, Русановке, Березняках, Демеевке, Соломенке, Борщаговке и других районах до начала действия комендантского часа".

Отметим, что с 18 апреля киевское метро работает с 06:30 до 20:00, наземный транспорт – с 7:00 до 21:00.

Напоминаем, в Киеве и Киевской области комендантский час длится каждую ночь с 22:00 до 05:00.

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