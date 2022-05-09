Киевская кольцевая электричка стала работать дольше

Дополнительные вечерние рейсы прибывают на конечные станции Святошин и Дарница в 21:30.
Киевская кольцевая электричка стала работать подольше.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".
"Опоздали на последнее метро? Не стоит расстраиваться — Киевская кольцевая электричка работает дольше! Дополнительные вечерние рейсы прибывают на конечные станции — Святошин и Дарница — в 21:30, что позволяет киевлянам добраться до домов на Сырце, Оболони, Троещине, Русановке, Березняках, Демеевке, Соломенке, Борщаговке и других районах до начала действия комендантского часа".
Отметим, что с 18 апреля киевское метро работает с 06:30 до 20:00, наземный транспорт – с 7:00 до 21:00.
Напоминаем, в Киеве и Киевской области комендантский час длится каждую ночь с 22:00 до 05:00.
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