У Києві на Байковій горі невідомі створили небезпечний насип ґрунту: фото

У Києві на Байковій горі невідомі створили небезпечний насип ґрунту: фото

Загрозу зсувів наразі намагаються попередити.

На Байковій горі у Києві невідомі створили небезпечний насип ґрунту.

Деякі "господарники" у Києві порушують протизсувні правила й створюють загрозу обрушень схилів столичних пагорбів. Інцидент трапився днями у Голосіївському районі.

Про це повідомила Служба геологічного контролю КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" (СУППР – ред.).

Виявлено випадки порушення протизсувного режиму суб’єктами господарювання на ділянках території, що належать до зсувонебезпечної зони міста Києва.

Зокрема, на схилі Байкової гори невідомі особи влаштували насип ґрунту на ділянку схилу протяжністю близько 100 м вздовж вулиці Кочубеївської. Тим самим вони створили загрозу виникнення зсувів ґрунтів і небезпеку руйнівних процесів для земельних ділянок приватного сектора.

Загрозу зсувів наразі намагаються попередити.

"Щоб уникнути тяжких наслідків через можливі зсуви ґрунтів через штучне навантаження схилу насипом, КП СУППР звернулось листом до відділу контролю за благоустроєм Голосіївської РДА, щоби влада змусила прибрати насип, розвантажити схил та дотримуватися вимог благоустрою території", — повідомили у СУППР.

Нагадаємо, міст через річку Ірпінь відновили всього за місяць, наразі, щоправда, лише одну колію, але в "Укрзалізниці" запевняють, що цього достатньо для нормального руху.

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