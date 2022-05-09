У Чорнобильському заповіднику помітили рідкісних перелітних птахів: фото

Українська гніздова популяція грицика великого налічує 13-15 тис. пар і має тенденції до скорочення.

У Чорнобильському заповіднику помітили рідкісних птахів.

Грицик великий (Limosa limosa), птах, що занесений до Червоної книги України.

Раніше випадки гніздування цих куликів в Чорнобильському заповіднику не зустрічалися.

Також читайте У Чорнобилі на градирні ЧАЕС оселився величезний хижий птах: фото

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Facebook.

Навесні, в кінці березня - на початку квітня, під час повені, невеличкі зграйки зупиняються на луках р. Уж, де птахи відпочивають та годуються. А під час осінньої міграції птахи зграями до 40 особин тримаються на мілинах ставка-охолоджувача.

Українська гніздова популяція налічує 13-15 тис. пар і має тенденції до скорочення. Головними чинниками, які визначають цю тенденцію, є:

втрата гніздових територій внаслідок осушення та інтенсифікації сільськогосподарської діяльності;

весняне випалювання рослинності в місцях гніздування;

відстріл птахів під час полювання.

Грицик великий (Limosa limosa) — прибережний птах родини баранцевих (Scolopacidae), що гніздиться у болотистих районах півночі Старого Світу та узимку мігрує до західної Європи, Африки, Південної Азії і Австралії. В Україні гніздовий перелітний птах. Це доволі великий кулик. Маса тіла 230–370 г, довжина тіла 36-44 см, розмах крил: 62-70 см.

Нагадаємо, російські окупанти в Україні обстрілюють нацпарки, через що страждають люди та тварини.

Директор заповідника "Асканія-Нова" Віктор Шаповал розповів, як там зараз виживають тварини

Читайте також: