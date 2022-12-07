Київ засипає снігом: фото, відео

8 грудня у Києві буде без опадів.

У Києві у середу, 7 грудня, сильний снігопад. У місті працюватиме спецтехніка, яка усуватиме наслідки негоди.

Про це повідомили у КМДА.

Ввечері, 7 грудня, Київ продовжило засипати снігом. У столиці зараз спостерігається снігопад. Кияни у соціальних мережах публікують засніжені вулиці столиці України.

Фото: телеграм-канал "Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель"

У КМДА повідомили, що в Києві працює снігоочисна техніка, яка прибирає вулиці столиці. Свою роботу вона продовжить також і вночі. Автомобілістів попросили правильно паркуватись, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Фото: телеграм-канал "Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель"

"Наразі працює 183 одиниці спеціальної техніки. За прогнозом синоптиків, уночі місцями можливий невеликий сніг", - йдеться у повідомленні.

Погода в Києві

За даними синоптиків, в Україні 8 грудня очікується сніг та дощ. У Києві 8 грудня вночі місцями буде невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.