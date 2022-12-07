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Київ засипає снігом: фото, відео

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Київ засипає снігом: фото, відео

Фото: телеграм-канал "Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель"

8 грудня у Києві буде без опадів.

У Києві у середу, 7 грудня, сильний снігопад. У місті працюватиме спецтехніка, яка усуватиме наслідки негоди. 

Про це повідомили у КМДА. 

Ввечері, 7 грудня, Київ продовжило засипати снігом. У столиці зараз спостерігається снігопад. Кияни у соціальних мережах публікують засніжені вулиці столиці України. 

Фото: телеграм-канал
Фото: телеграм-канал "Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель"

У КМДА повідомили, що в Києві працює снігоочисна техніка, яка прибирає вулиці столиці. Свою роботу вона продовжить також і вночі. Автомобілістів попросили правильно паркуватись, щоб не заважати роботі спецтехніки. 

Фото: телеграм-канал
Фото: телеграм-канал "Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель"

"Наразі працює 183 одиниці спеціальної техніки. За прогнозом синоптиків, уночі місцями можливий невеликий сніг", - йдеться у повідомленні. 

Погода в Києві

За даними синоптиків, в Україні 8 грудня очікується сніг та дощ. У Києві 8 грудня вночі місцями буде невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

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Дата публікації
Перегляди
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