У Києві будуть екстрені відключення світла: графіки не діють

Людей просять зберігати спокій.
У середу, 7 грудня, у Києві продовжуються екстрені відключення світла. Графіки поки що не діють.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Зазначається, що через чергову масовану атаку росії на об’єкти критичної інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення.
"Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується", - наголошують у повідомленні.
Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли, що Україні необхідно кілька днів для відновлення інфраструктури, щоб повернутись до планових відключень електроенергії. Це може статись до кінця поточного тижня.
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