У Києві будуть екстрені відключення світла: графіки не діють

У середу, 7 грудня, у Києві продовжуються екстрені відключення світла. Графіки поки що не діють.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Зазначається, що через чергову масовану атаку росії на об’єкти критичної інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення.

"Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується", - наголошують у повідомленні.

Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли, що Україні необхідно кілька днів для відновлення інфраструктури, щоб повернутись до планових відключень електроенергії. Це може статись до кінця поточного тижня.

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