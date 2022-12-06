Вбив під Києвом 70-річного мирного мешканця: капітану збройних сил РФ повідомлено пропідозру (фото)

Капітану збройних сил РФ, який під час окупації Київщини вбив 70-річного мирного мешканця, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"Заочно повідомлено про підозру тимчасовому виконувачу обов’язки начальника розвідки бригади, військовослужбовцю 64 окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Загарбник скоїв вбивство у березні в окупованому тоді селі Гавронщина.

"За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року, перебуваючи в окупованому селі Гавронщина Бучанського району, спільно з іншими військовослужбовцями збройних сил РФ направив автоматичну зброю на 70-річного беззбройного мирного мешканця, який йшов вулицею, та заборонив йому подальший рух. Після цього він вдарив прикладом потерпілого у щелепу, від чого чоловік впав на землю. Надалі підозрюваний капітан з автомата здійснив три смертельні постріли у безпомічного чоловіка", - повідомили у прокуратурі.

Фото: Прокуратура Київської області

Нагадаємо, причетних до звірств на Київщині російських військових може виявитися до 5 тисяч.

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