У Yasnо розповіли, де у Києві найскладніше зі світлом

На лівому березі столиці досі триває ремонт одного із комунальних об'єктів генерації, тому жителі лівобережного Києва отримують лише 30% потреб у електроенергії.

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

"Окремо згадаю лівобережний Київ. Тут побутові клієнти отримують лише до 30% від потреб, тому що до сих пір ведеться ремонт одного із комунальних об'єктів генерації. А мережі від інших джерел генерації перевантажені і не можуть передати достатньо енергії на лівобережні райони. На жаль, поки терміни відновлення нам не відомі", – сказав Коваленко.

За його словами, наразі забезпечується орієнтовно 70% потреб житлових будинків Києва. Але все одно поки що діють екстрені відключення. Максимальне споживання електрики у Києві зросло на 7% порівняно з учорашнім днем.

Локальні аварії

Коваленко повідовив, що зараз у Києві дуже багато локальних аварій, адже система не витримує постійних ввімнень і вимкнень.

Основні причини:

Не спрацьовує автоматика.

"Тому колегам з електромереж (ДТЕК "Київські електромережі") часто доводиться їздити по деяких будинках і підключати їх вручну", – пояснив гендиректор Yasno.

Ситуацію погіршує погода.

Система не розрахована на таку велику кількість увімкнень/вимкнень.

Відкладений попит, який виникає після тривалих відключень.

"Це коли одразу після відключення споживання дуже зростає. Бо фактично потрібно встигнути зробити багато справ, тому що в умовах екстрених відключень складно планувати", – зазначає Коваленко.

Тому він вкторе закликав користувачів економно і відповідально ставитися до споживання електроенергії, бо від цього залежить швидкість відновлення інфраструктури.

Нагадаємо, ДТЕК попереджає, що у Києві тривають екстрені відключення світла. Графіки поки що не діють.

Раніше в "Укренерго" пояснили, що після останнього ракетного обстрілу енергетикам необхідно кілька днів для відновлення інфраструктури, щоб повернутися до планових відключень електрики. На думку експертів, якби Україна перемогла вже сьогодні, тоді від вимкнень електрики відмовилися за 2-3 місяці.

Гендиректор Yasno попереджав, що відключення світла в Україні триватимуть щонайменше до березня.

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