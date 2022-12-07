Киев засыпает снегом: фото, видео

8 декабря в Киеве будет без осадков.
В Киеве в среду, 7 декабря, сильный снегопад. В городе будет работать спецтехника, которая будет устранять последствия непогоды.
Об этом сообщили в КГГА.
Вечером, 7 декабря, Киев продолжил засыпать снегом. В столице сейчас наблюдается снегопад. Киевляне в социальных сетях публикуют заснеженные улицы столицы Украины.
В КГГА сообщили, что в Киеве работает снегоочистительная техника, которая убирает улицы столицы. Свою работу она продолжит и ночью. Автомобилистов попросили правильно парковаться, чтобы не мешать работе спецтехники.
"В настоящее время работает 183 единицы специальной техники. По прогнозу синоптиков, ночью местами возможен небольшой снег", — говорится в сообщении.
Погода в Киеве
По данным синоптиков, 8 декабря в Украине ожидается снег и дождь. В Киеве 8 декабря ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.