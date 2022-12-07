Раніше ці автобуси 12 років експлуатувались у столиці Німеччини. Перед відправкою до Києва, їх відремонтували.
На вулицях Києва з’являться двоповерхові автобуси з Берліна.
Чотири вживаних двоповерхових автобуси від берлінського комунального транспортного підприємства Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) передадуть на потреби Києва.
Про це повідомляє видання Rbb24.
Раніше ці автобуси 12 років експлуатувались у столиці Німеччини. Перед відправкою в Київ, їх відремонтували.
Як пише видання, цією пожертвою Берлін хоче підтримати Україну у збереженні мобільності попри війну.
"Багато транспортних засобів громадського транспорту постраждали від російських атак. Влітку департамент міської чистоти Берліна вже дарував Україні сміттєвози", — зазначає Rbb24.
Нагадаємо, у серпні Берлін вже передавав Києву 19 автобусів виробництва компаній MAN, Mercedes та SETRA. Вони вже курсують у Дніпровському та Деснянському районах столиці.
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