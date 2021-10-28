Київ переходить до "червоної" зони карантину

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Київ від 1 листопада переходить до "червоної" зони карантину.

Також читайте Посилення карантину в Києві: що заборонено від 1 листопада

Відповідне рішення ухвалила 28 жовтня Держкомісія ТЕБ та НС, повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 28 жовтня в Україні "червоні" вже 8 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська. Від 30 жовтня "почервоніють" ще 7 областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.

"Червоний" рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах, зокрема забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання