Киев переходит в "красную" зону карантина

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону карантина.

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Соответствующее решение приняла 28 октября Госкомиссия ТЭБ и ЧС, сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", — говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 28 октября в Украине "красные" уже 8 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская. С 30 октября "покраснеют" еще 7 областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

"Красный" уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений, которые вводятся в регионах, в частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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