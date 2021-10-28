Довелося евакуювати близько 300 осіб: у Києві чоловік "замінував" кінотеатр (фото)

Довелося евакуювати близько 300 осіб: у Києві чоловік "замінував" кінотеатр (фото)

Підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння - прилад Драгер показав 1,64 проміле алкоголю у крові.

У Києві чоловік "замінував" кінотеатр. Через неправдиве повідомлення довелося евакуювати близько 300 осіб.

З'ясувалося, що зловмисник раніше відбував покарання за аналогічні злочини.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Києва зателефонував чоловік, який повідомив, що у приміщенні кінотеатру на вулиці Костянтинівський має статись вибух. Для перевірки отриманої інформації на місце терміново вирушили поліцейські та профільні служби. Правоохоронці евакуювали із закладу на безпечну відстань близько 300 осіб. Експерти-вибухотехніки разом із кінологами зі службовими собаками ретельно оглянули будівлю та прилеглу територію, однак будь-яких небезпечних предметів чи речовин не виявили", - йдеться у повідомленні поліції.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів протягом години поліцейські встановили особу чоловіка, який здійснив хибний виклик, та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння - прилад Драгер показав 1,64 проміле алкоголю у крові.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 4 жовтня у Києві надійшло повідомлення про замінування університету імені Михайла Драгоманова. Після ретельної перевірки будівлі та прилеглої території будь-яких вибухонебезпечних речовин або предметів не виявили.

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