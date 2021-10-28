Кличко звернувся до уряду: ліжок з киснем у лікарнях Києва заповнено понад 66%, а це вже – критерій "червоної" зони

Кличко звернувся до уряду: ліжок з киснем у лікарнях Києва заповнено понад 66%, а це вже – критерій "червоної" зони

У столиці фіксується понад 30, а то й понад 40-50 смертей щодоби. Серед померлих – немало молоді, і навіть однорічна дитина.

Ліжок з киснем у столичних лікарнях вже третій день поспіль заповнено понад 66%. А це вже – критерій "червоної" зони.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час термінового онлайн-брифінгу.

"Ситуація із розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. Протягом останнього тижня в Києві – більше тисячі хворих щодоби. Та понад 30, а то й понад 40-50 смертей. Серед померлих – немало людей молодих. І навіть однорічна дитина. Збільшується і кількість госпіталізованих до лікарень столиці. Та пацієнтів, які потребують кисневої підтримки", – наголосив Кличко.

Мер Києва повідомив, що на сьогодні у місті до прийому хворих на коронавірус підготовлені понад 6 тисяч ліжок. Із них понад 90% у комунальних медзакладах забезпечені киснем. Також у столиці є майже 500 апаратів штучної вентиляції легень.

Заповненість ліжок на сьогодні складає майже 63%. А в окремих лікарнях – 99-100%.

"84% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Ліжок з киснем – вже третій день поспіль – заповнено понад 66%. А це вже – критерій "червоної" зони. Рішення про віднесення міста до "червоної" зони ухвалює Державна комісія з надзвичайних ситуацій. І ми звертаємося до уряду ухвалити таке рішення", – наголосив Кличко.

Нагадаємо, у Києві посилюють карантинні обмеження від 1 листопада.

Лікарі б'ють на сполох, мовляв, такого важкого і стрімкого перебігу хвороби ще не бачили, закликають вакцинуватися та говорять про необхідність запровадження локдауну.

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