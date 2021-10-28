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У Києві попередили про небезпечні метеорологічні явища: чого та коли очікувати

У Києві попередили про небезпечні метеорологічні явища: чого та коли очікувати

УНІАН

У столиці 29 жовтня оголошено перший рівень небезпечності.

У Києві та області уночі та вранці 29 жовтня туман, видимість 200-500 м. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • у разі зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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