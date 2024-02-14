Киян попередили про звуки вибухів: що відбувається

В області проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Жителів Київської області попередили про звуки вибухів, які можуть лунати 14 лютого. В ОВА закликали зберігати спокій.

Про це йдеться в заяві Київської обласної військової адміністрації.

На Київщині може бути чутно звуки вибухів, адже на території Вишгородського району 14 лютого проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

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"Звертаємося до жителів області – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!" – закликали в ОВА.

До слова, 14 лютого в окупованому Криму вдруге за ранок прогриміли вибухи. Їх було чутно у Джанкойському, Совєтському та Нижньогірському районах.

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