Київський чиновник вкрав генератор і здав у ломбард: скільки років ув'язнення йому загрожує

В Києві колишній заступник директора структурного підрозділу районної державної адміністрації привласнив один з бензинових генераторів, що було видано на потреби його підрозділу.

Про це йдеться у повідомленні поліції Києва.

"Зловмисник заволодів майном, що було передано на потреби очолюваного ним підрозділу. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду", – йдеться у заяві правоохоронців.

Фото поліції Києва

Як розповів слідчий територіального підрозділу Олексій Резніченко, на момент вчинення кримінального правопорушення фігурант був тимчасово виконуючим обов’язки директора структурного підрозділу.

"Посадовець – 43-річний уродженець Полтавщини, отримав від відділу молоді та спорту Дніпровської райдержадміністрації дев’ять генераторів. Один пристрій, вартістю 33 500 гривень він привласнив та здав до ломбарду", – розповів слідчий.

Відповідно до санкції статті (ч. 4 ст. 191 КК України), за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, додали у відділі комунікації поліції Києва.