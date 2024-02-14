Киевлян предупредили о звуках взрывов: что происходит

В области проводятся работы по ликвидации взрывоопасных предметов.
Жителей Киевской области предупредили о звуках взрывов, которые могут раздаваться 14 февраля. В ОВА призывали сохранять спокойствие.
Об этом идет речь в заявлении Киевской областной военной администрации.
В Киевской области могут быть слышны звуки взрывов, ведь на территории Вышгородского района 14 февраля проводятся работы по ликвидации взрывоопасных предметов.
"Обращаемся к жителям области – сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников!" – призвали в ОВА.
К слову, 14 февраля в оккупированном Крыму во второй раз за утро прогремели взрывы. Их было слышно в Джанкойском, Советском и Нижнегорском районах.
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