Мешканцям Києва вже надходить “третя платіжка за газ”: кому і скільки доведеться заплатити

Сума насамперед залежить від стану мереж та самого об’єкту: великий він чи малий, новий чи старий, багатоквартирний будинок чи гуртожиток.

Від початку січня мешканці Києва, як і решта мешканців країни, почали отримувати так звану третью платіжку за газ для оплати робіт з обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Тарифи на них ще має встановити та докладно розписати НКРЕКП. Відтак, за газ, доправлення та обслуговування внутрішньобудинкових систем тепер платитимемо окремо.

Видання “Фокус” пише, що технічне обслуговування систем газопостачання включає перевірку наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору.

Крім того, йдеться про технічне обслуговування запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газовому обладнанні; технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання, що призначене для опалення місць загального користування; перевірку на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, розміщених за межами приміщень споживачів; усунення виявлених витоків газу з повторною перевіркою газових мереж на герметичність.

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Сума насамперед залежить від стану мереж та самого об’єкту: великий він чи малий, новий чи старий, багатоквартирний будинок чи гуртожиток, зазначив енергетичний експерт Юрій Корольчук.

На сьогодні відштовхуються від того, що квартира має платити близько 300 грн – це сума за три роки, Те, що споживач платитиме раз на три роки, малоймовірно, бо це було б складно упорядкувати юридично. Бо споживач не зобов’язаний тримати в голові цю інформацію та раз на три роки “ловити” повідомлення про необхідність сплати. Тому, скоріш за все, споживачі сплачуватимуть або близько 100 грн на рік, або 8-10 грн щомісяця”, — пояснив експерт.

Водночас плата за обслуговування не включає великої частини робіт, наприклад, повірки за лічильники чи ліквідації якихось пошкоджень систем або наслідків аварійних ситуацій – за все це мешканцям багатоквартирних будинків потрібно платити окремо.

Нагадаємо, у великих українських містах вже за декілька тижнів можуть зрости тарифи на воду та водовідведення. У невеликих населених пунктах, де рішення про перегляд тарифів ухвалює місцева влада, на такий крок уже давно наважились. Через подорожчання електроенергії, реагентів, ремонтних робіт тощо уникнути перегляду тарифу на воду неможливо. Зазначаємо, що тарифи зростатимуть у два етапи.

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