Закривавлений труп у смітнику: у Києві патрульні по гарячих слідах затримали ймовірних убивць

У Києві патрульні оперативно розшукали осіб, ймовірно, причетних до вбивства.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Сьогодні, 13 лютого, близько 7-ї години патрульні отримали повідомлення про вбивство в Дарницькому районі. Заявник розповів, що біля сміттєвих баків виявив скривавленого чоловіка без ознак життя.

Інспектори Андрій Григоренко та Євгеній Кулєшов оперативно прибули на місце та розпочали пошуки вбивці. Неподалік місця події поліцейські виявили сліди крові, які вели до під'їзду багатоповерхівки, а далі — сходами до однієї з квартир. Двері до помешкання були відчинені, тож не гаючи ні хвилини, патрульні зайшли всередину. У квартирі перебували двоє чоловіків, які намагалися відмити сліди крові з одягу.

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Інспектори затримали громадян, ймовірно, причетних до вбивства. Надалі, оглянувши житло знайшли й закривавлений ніж. На місце події викликали слідчих, які надалі з'ясовуватимуть всі обставини події.

Нагадаємо, у Дніпрі сталося вбивство 12-річної дівчинки. Про зникнення доньки мати сповістила поліцію 29 січня, відтоді тривали пошуки. Тіло дитини, прикрите землею, сухостоєм і сміттям знайшли, з ножовими пораненнями на узбіччі.

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