Відібрали гроші та пакет з продуктами: у Києві група чоловіків напала на перехожого – подробиці (фото)

У Києві троє чоловіків здійснили розбійний напад на перехожого – зловмисники побили потерпілого, відібрали у нього гроші та особисті речі. Правоохоронці затримали підозрюваних. Їм загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Про це повідомляє поліція Києва.

Так, до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця, про те, що його побили та пограбували.

"Ми з’ясували, що троє чоловіків напали на потерпілого, повалили його на землю та завдали декілька ударів по голові, від чого він знепритомнів. Зловмисники забрали гаманець потерпілого, в якому було п’ять тисяч гривень, мобільний телефон, навушники та пакет з продуктами", - розповіли подробиці у поліції.

Одного з нападників поліцейські затримали за місцем проживання, двох інших – за місцем мешкання їхнього спільного знайомого.

Зловмисники, які напали та пограбували перехожого у Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Порушниками виявились місцеві мешканці, віком від 29 до 38 років, двоє з яких раніше притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Під час обшуків поліцейські вилучили речі потерпілого, зокрема гроші, частину з яких зловмисники вже встигли витратити.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Суд задовольнив клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у Києві виявили закривавлений труп у смітнику – поліцейські затримали ймовірних вбивць.

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